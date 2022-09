Construcción del estadio de Inter Miami CF a la vista

Miami, FL.- El Inter Miami CF, que tiene a David Beckham como presidente, recibió la autorización de las autoridades municipales para tramitar los permisos necesarios con el fin de construir un estadio para un aforo de 25.000 espectadores, muy cerca del Aeropuerto Internacional de Miami.

El Inter Miami CF, club de la cada vez más conocida y robusta MLS, realizó una votación en la Comisión municipal para calificar las distintas zonas del terreno público donde se va a construir el estadio.

El equipo de los hermanos cubano-estadounidenses, Jorge y José Mas, se construirá sin cargo alguno para la ciudad de Miami. Utilizarán unos terrenos públicos que están situados muy cerca del Aeropuerto Internacional de Miami. Circundante a una autopista muy transitada donde hoy funciona un campo de golf.

Para el mes de abril, la misma Comisión aprobó el arrendamiento del terreno para este mismo proyecto. De hecho, está polémica tiene nueve años de vigencia entre discusiones y negociaciones.

