Ausencia de quarterback titular por someterse a cirugía

Dallas, TX.- El quarterback titular de los Dallas Cowboys, Dak Prescott se sometió a una importante cirugía para corregir una lesión en su pulgar derecho lo que lo dejará sin ver minutos en el campo por aproximadamente dos meses.

Por el momento, el pronóstico para que el quarterback titular de los Cowboys regrese a controlar el equipo, está entre la semana 8 que concuerda con el juego del 30 de octubre ante los Carolina Panthers; y la semana 10, para el juego contra los Green Bay Packers del 13 de noviembre.

Hay que recordar que Prescott terminó lesionado el domingo en los minutos finales del último periodo en la derrota de los Cowboys por 19-3 ante los Tampa Bay Buccaneers. Esta lesión se dio en la semana uno de la temporada 2022 de la NFL.

La lesión se dio cuando el quarterback lanzó el balón y su mano todavía con la fuerza del lanzamiento chocó con el casco de un liniero de Tampa Bay. Tras esta jugada Prescott no pudo sostener el balón debido al dolor.

