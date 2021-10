Alvin Kamara bate récord impuesto hace 3 décadas

El running back de la National Football League (NFL), Alvin Kamara, quien forma parte de los New Orleans Saints, logró ocho recepciones para alcanzar 109 yardas y un touchdown.

Kamara armó una gran primera mitad durante el juego de los New Orleans Saints contra los Seattle Seahawks en «Monday Night Football», donde batió un récord que se había mantenido desde finales de 1980.

Por su parte, el running back, ha tenido una notable carrera en la NFL, quien suma un puñado de partidos en su quinta temporada en la liga.

La ex estrella de Tennessee no solo es un hábil corredor, sino que también es un receptor de pases confiable, lo que les brinda a los Saints un arma ofensiva versátil.

Asimismo, Kamara rompió la marca de las 3,000 yardas terrestres para su carrera en 2020. Este lunes, en su 66 ° juego, superó las 3,000 yardas en recepción en su carrera.

On #MondayNightFootball, @A_kamara6 became the first running back with 8+ receptions and 100+ rec yards in the first half of a game since Brian Westbrook in Week 13, 2004 against the Packers

— NFL Research (@NFLResearch) October 26, 2021