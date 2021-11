Alex Tuch es cambiado a Buffalo Sabres

New York, NY.- Los Buffalo Sabres anunciaron este jueves que el equipo cambió a su ex capitán a los Vegas Golden Knights, adquirieron a los delanteros Peyton Krebs y Alex Tuch, para fortalecer su escuadra.

Esta es una selección de primera ronda de 2022 protegida entre los 10 mejores y una selección de segunda ronda de 2023 de Las Vegas a cambio de Eichel y una selección de tercera ronda de 2023.

Por su parte, Eichel en un tweet agradeció al equipo por su tiempo diciendo, «Desde su apoyo constante en Roswell Park y en toda nuestra comunidad. Hasta los recuerdos hechos en el hielo, Buffalo le agradece, Jack Eichel».

A primeras horas del jueves por la mañana, todos sabían que Jack Eichel había sido cambiado a los Vegas Golden Knights de los Buffalo Sabres. Pero los detalles del intercambio y el regreso de Buffalo no se hicieron evidentes hasta que todos fueron sorprendidos por Twitter.

En el intercambio, Buffalo adquirió al alumno de hockey masculino de Boston College, Alex Tuch, junto con Peyton Krebs y algunas selecciones del draft. Por su parte, Tuch llevaba tres años en una extensión de 7 años que firmó en Las Vegas después de un viaje a la final de la Copa Stanley en 2018.

I am going to miss the great group they have there. Now I want to say how excited I am to be a part of the Buffalo Sabres organization. Being from Upstate NY, it’s been a dream of mine to put on the Sabres jersey. Thank you Buffalo and I can’t wait to get started!

— Alex Tuch (@alextuch89) November 4, 2021