¡22 Together! McCaffrey y Thompson se unen para ofrecer programas deportivos

CHARLOTTE, NC.- Ayudar a jóvenes desfavorecidos de Charlotte para que puedan practicar deportes, ese el objetivo de “22 Together”, una iniciativa que llevan adelante los jugadores de Carolina Panthers Christian McCaffrey y Shaq Thompson.

El running back y linebacker tiene como objetivo hacer que los programas deportivos sean más accesibles y construir puentes dentro de la comunidad a través de los deportes.

Los jugadores se asociaron con el Club de Niños y Niñas del Ejército de Salvación del área metropolitana de Charlotte y la Liga de Actividades Policiales (PAL) del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg, señala un comunicado colgado en el sitio web de los Panthers.

“22 Together” se lanzará de manera gratuita con fútbol, fútbol de bandera y porristas este otoño, con la intención de expandirse a otros deportes en el futuro.

Los jóvenes que participen en los programas estarán bajo la tutoría de entrenadores de la policía de Charlotte-Mecklenburg y otros líderes comunitarios.

