Charlotte, NC.– La Unidad de Control de Bebidas Alcohólicas (ABC) del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) desmanteló un centro de apuestas ilegales que operaba en el 3734 de Monroe Road, en Providence Division, tras una extensa investigación iniciada en diciembre de 2024.

Illegal Gambling Investigation

On April 29, 2025, the Charlotte-Mecklenburg Police Department's (CMPD) Alcohol Beverage Control (ABC) Unit, with assistance from the CMPD’s Special Weapons and Tactics (SWAT) Team executed a search warrant at 3734 Monroe Road in the Providence… pic.twitter.com/Cpvuk9L2eu

— CMPD News (@CMPD) May 8, 2025