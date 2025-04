Gobierno de Trump congeló fondos federales a la Universidad de Harvard

Washington.- El gobierno de Donald Trump congeló a la Universidad de Harvard más de dos millones de dólares en fondos federales.

A través de varios medios de comunicación se conoció que la medida se ejecuta luego de que las autoridades universitarias rechazaran poner fin a sus programas de diversidad y vigilara la orientación ideológica de sus estudiantes extranjeros.

En este sentido, el gobierno de Trump paralizó la cantidad de 2.200 millones de dólares para el reconocido campus universitario.

Ver más: Cierran la empresa de excursiones en helicóptero en New York

A través de un comunicado de la Universidad de Harvard, señalaron que “durante tres cuartos de siglo, el gobierno federal ha otorgado subvenciones y contratos a Harvard y otras universidades para financiar trabajos que, junto con las inversiones de las propias universidades, han dado lugar a innovaciones revolucionarias en una amplia gama de campos médicos, de ingeniería y científicos. Estas innovaciones han mejorado la salud y la seguridad de innumerables personas en nuestro país y en todo el mundo”.

“No government—regardless of which party is in power—should dictate what private universities can teach, whom they can admit and hire, and which areas of study and inquiry they can pursue.” – President Alan Garber https://t.co/6cQQpcJVTd

— Harvard University (@Harvard) April 14, 2025