Mercedes-Benz activará la producción de nuevos autos en EE.UU.

Washington.- La Casa Blanca anunció que la reconocida empresa de automóviles Mercedes-Benz activará la producción de nuevos vehículos en Estados Unidos.

A través de un comunicado destacaron que este anunció es “el resultado más reciente de la incansable búsqueda del presidente Donald J. Trump de dominar la industria manufacturera estadounidense”.

En este sentido, explicaron que Mercedes-Benz producirá nuevos vehículos en su planta de Tuscaloosa, Alabama. “La compañía realizará inversiones adicionales en sus operaciones en EE.UU.”.

“Mercedes no es el único fabricante de automóviles que está relocalizando la producción, ya que el presidente Trump incentiva la reimplantación de la fabricación en Estados Unidos”, afirmó la Casa Blanca.

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 1, 2025