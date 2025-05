Aprueban en Florida ley que obliga a realizar pruebas de fentanilo

Miami.- El gobernador Ron DeSantis firmó una nueva legislación la cual tiene como objetivo realizar pruebas de fentanilo, cuando las personas sean atendidas en los hospitales con sospecha de sobredosis o envenenamiento.

A través de varios medios locales, se conoció que la medida la cual fue denominada “Gage’s Law», entrará en vigencia el 1 de julio de 2025”.

KNOW THE BILLS BEFORE THEY’RE LAW.

Governor Ron DeSantis has received four bills from the Florida Legislature, including:​

1. Gage’s Law (HB 1195):

Mandates fentanyl testing in hospitals for suspected overdoses, aiming to enhance patient care and aid law enforcement. ​

