Charlotte, NC.- Los Panthers agregaron otra opción para atrapar pases después del draft, acordando términos con el ex receptor de los Raiders y estrella de Clemson, Hunter Renfrow, el domingo 27 de abril por la noche.

We have agreed to terms with Hunter Renfrow

— Carolina Panthers (@Panthers) April 27, 2025