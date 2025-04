La Casa Blanca celebró el tradicional Lunes de Pascua

Washington.- La Casa Blanca realizó el lunes 21 de abril el tradicional evento Lunes de Pascua, en la que asistieron familias estadounidenses.

El evento contó con la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump en compañía de la Primera Dama, Melania Trump, quienes recibieron a los presenten en los jardines de la Casa Blanca.

Desde el balcón de la Casa Blanca el mandatario afirmó que «estamos honrando a Jesucristo y vamos a honrarlo poderosamente a lo largo de nuestras vidas. No solo ahora, sino durante toda nuestra vida».

.@POTUS: "We're honoring Jesus Christ and we're going to honor Jesus Christ very powerfully throughout our lives … not just now, all throughout our lives." 🙏 pic.twitter.com/aS6QIDBY5G

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 21, 2025