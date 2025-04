Tres Gamecocks seleccionadas en el Draft de la WNBA de 2025

Columbia S,C.- Carolina del Sur vio a tres Gamecocks seleccionadas en el Draft de la WNBA 2025 presentado por State Farm la noche del 14 de abril de 2025, lo que marca la cuarta vez en los últimos nueve drafts que el programa ha tenido múltiples selecciones en una temporada.

Count ‘em up, that’s 3️⃣ Gamecocks taken in the WNBA Draft! pic.twitter.com/SEZvKTyh2I

— South Carolina Women's Basketball (@GamecockWBB) April 15, 2025