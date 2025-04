Cierran la empresa de excursiones en helicóptero en New York

Washington.- La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), anunció el cierre de la empresa de excursiones en helicóptero en New York, tras el accidente registrado recientemente donde fallecieron seis personas.

A través de un comunicado del organismo nacional en sus redes sociales señala “New York Helicopter Tours, la compañía involucrada en el accidente mortal en el Hudson a principios de esta semana, está cerrando sus operaciones inmediatamente”.

De la misma manera, indicaron que continúan con las investigaciones correspondiente para conocer las causas del suceso, en donde falleció una familia de nacionalidad española y además, se encontraban directivos de la empresa Siemens.

“La FAA iniciará de inmediato una revisión de la licencia y el historial de seguridad del operador turístico”, destacó el comunicado.

