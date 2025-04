The Ohio State University fueron recibidos en la Casa Blanca

Washington.- El equipo de fútbol americano de The Ohio State University fue recibidos el lunes 14 de abril en la Casa Blanca, por el presidente Donald Trump y el vicepresidente JD Vance.

Sin embargo, a través de las redes sociales se pudo evidenciar el momento cuando se toman una imagen grupal con Vance y sorpresivamente se le cae el trofeo su victoria en el campeonato nacional de 2025.

Medios de comunicación señalaron que al parecer el vicepresidente tuvo dificultades para levantar el pesado trofeo, por lo que uno de los atletas intentó ayudar. Sin embargo, Vance deslizó el trofeo por la mesa, mientras el jugador sostenía la parte superior del trofeo. Luego lo levantó en la base, pero la parte superior se desconectó de la parte inferior.

Ver más: L’Équipe destaca actuación de Adilson Malanda del Charlotte FC

Asimismo, relataron que en fracciones de segundo a Vance se le cayó la base al suelo, por lo que él y el corredor de Ohio State TreVeyon Henderson intentaron entonces volver a armar el trofeo.

Sin embargo, tras el incidente el grupo decidió posar solo con la parte dorada del trofeo, que Vance levantó, cubriéndose la cara.

Por último, el vicepresidente de EE.UU. utilizó sus redes sociales para manifestar su alegría “por su histórica victoria esta temporada. Gracias a nuestro gran equipo y a nuestra increíble afición por celebrar con nosotros ayer en la Casa Blanca”.

I am so proud of our Buckeyes for their historic win this season. Thank you to our great team and amazing fans for celebrating with us at the White House yesterday.



Go Bucks! pic.twitter.com/aAmqI8I44V

— Vice President JD Vance (@VP) April 15, 2025