Charlotte, NC.- Los elogios siguen llegando tras una actuación impresionante en Canadá. L’Équipe, un periódico francés reconocido por su cobertura deportiva, nombró a Adilson Malanda del Charlotte FC como «el jugador del equipo francés del fin de semana».

Adi's heading home with three points and full pockets 😮‍💨 pic.twitter.com/ET2tOhw0Zm

— Charlotte FC (@CharlotteFC) April 13, 2025