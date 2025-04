Fuerte sismo de 5,2 de magnitud se registró en San Diego

California.- Un fuerte terremoto de magnitud 5,2 se registró la mañana del lunes 14 de abril en San Diego, California.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), indicó que el sismo se registró a las 10:08 de la mañna, y el epicentro fue a 2.5 millas (4 kilómetros) al sur de Julián, la cual es una localidad montañosa ubicada unos 138 kilómetros al sureste de Los Ángeles.

Medios de comunicación indicaron que el terremoto se sintió en San Diego, Orange County, Temecula y el Inland Empire, y sus efectos se extendieron hasta Los Ángeles.

Good morning Southern California! Did you feel the magnitude 5.2 quake about 2.5 miles south of Julian at 10:08 am? The #ShakeAlert system was activated. See: https://t.co/sq0GXroICo @Cal_OES @CAGeoSurvey @USGS_Quakes pic.twitter.com/DpHppnf12m

Mientras que en México, específicamente en Tijuana y en Mexicali, también sintieron el sismo, en la que las autoridades inmediatamente evacuaron preventivamente los hospitales y oficinas gubernamentales.

De la misma manera, las autoridades de seguridad del condado San Diego, informaron en sus redes sociales, que los agentes se encuentran evaluando los daños causados por el sismo registrado el lunes.

Asimismo, el departamento del Sheriff en San Diego indicó en su cuenta en la red social X “no ha recibido informes de heridos ni daños importantes causados ​​por el terremoto”.

#UPDATE At this time, @SDSheriff has not received any reports of injuries or major damage caused by the earthquake. This is a developing situation. @AlertSanDiegoCo @Cal_OES @USGS_ShakeAlert @USGS https://t.co/e88JDA3qw8

— San Diego Sheriff (@SDSheriff) April 14, 2025