Helicóptero cae en río Hudson en New York dejando seis muertos

New York.- Un helicóptero en la que iban a bordo seis personas, entre ellas una familia de nacionalidad española, cayó la noche del jueves 10 de abril en el río Hudson en New York.

La información la confirmó el alcalde de la ciudad Eric Adams, quien señaló que en el helicóptero iba uno de los directivos de Siemens, Agustín Escobar, quien iba acompañado de su esposa y sus tres hijos menores de edad.

Ver más: Avión se incendió tras aterrizar en el aeropuerto de Denver

De la misma manera, destacó que en el accidente también falleció el piloto. «Las seis víctimas fueron removidas del agua. Lamentablemente, las seis fueron declaradas muertas», afirmó Adams en rueda de prensa.

We can sadly confirm there were six deaths in the Hudson River helicopter crash — three adults and three children.

The crash is under investigation, and our teams will assist with all efforts to understand what happened. pic.twitter.com/YG9vCGkQLY

— Mayor Eric Adams (@NYCMayor) April 10, 2025