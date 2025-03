Marco Rubio advirtió al gobierno de Maduro no atacar a Guyana

Georgetown.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió al gobierno de Nicolás Maduro de no atacar a Guyana, ya que sería un grave error.

Rubio quien se encuentra visitando varios países de Latinoamérica, ofreció una rueda de prensa a su llegada a Guyana, en la que destacó que “sería un día muy malo para el régimen venezolano si atacara a Guyana o a ExxonMobil. Sería un día muy malo, una semana muy mala para ellos, y no terminaría bien”.

“Tenemos una armada grande y puede llegar a casi cualquier lugar, a cualquier parte del mundo. Y tenemos compromisos vigentes con Guyana”, afirmó Rubio.

Ver más: EE.UU. advirtió que no tolerará a los que compren petróleo a Venezuela

De la misma manera, anunció que firmó un acuerdo con “el Gobierno de Guyana de entendimiento, con el objetivo de profundizar la cooperación en materia de seguridad y abordar los desafíos regionales. Entre ellos, la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada transnacional. Esta cooperación busca fortalecer y hacer más segura”.

The United States and the Government of Guyana signed an MOU to deepen security cooperation and address regional challenges, including countering narcotics trafficking and transnational organized crime. This cooperation is intended to make 🇺🇸 & the Caribbean stronger and safer. pic.twitter.com/3D7dtsfFXe

“Por eso cuentan con nuestro pleno compromiso y apoyo. Hoy lo demostramos de manera tangible y buscaremos maneras de hacerlo a largo plazo”, afirmó Rubio después de firmar el acuerdo.

Por otro lado, el secretario de Estado, también tuvo la oportunidad de reunirse con las autoridades de Haití, en la que reiteró el apoyo de Estados Unidos para acabar con la guerra de pandillas en ese país.

“Estados Unidos condena la continua violencia de pandillas en Haití. Habló con el presidente del Consejo Presidencial de Transición, Jean, sobre la situación de seguridad en Puerto Príncipe. Agradece la valentía de la Policía Nacional de Haití y del personal internacional por su labor para estabilizar Haití”, escribió Rubio en su cuenta en la red social X.

The United States condemns the ongoing gang violence in Haiti. Spoke with Transitional Presidential Council President Jean about the security situation in Port-au-Prince. Grateful for the bravery of the Haitian National Police and international personnel for working to stabilize… pic.twitter.com/PFeBl3hw9b

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) March 27, 2025