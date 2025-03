Washington.- Tras las recientes medidas económicas contra el gobierno de Nicolás Maduro, el secretario de Estado de EE.UU. Marco Rubio, afirmó que no tolerarán que “terceros países ni sus compañías extraigan o exporten petróleo con el régimen de Nicolás Maduro”.

A través de su cuenta en la red social X, Rubio afirmó que “Estados Unidos no tolerará que terceros países ni sus compañías petroleras produzcan, extraigan o exporten petróleo y productos derivados junto con el régimen de Maduro en Venezuela”.

The United States will not tolerate any third-countries or their oil companies producing, extracting, or exporting oil and oil-related products with the Maduro regime in Venezuela. This is a regime that has consistently stolen elections, pillaged from its people, and colluded…

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) March 24, 2025