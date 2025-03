SpaceX pierde contacto con su cohete Starship

Miami.- La compañía SpaceX anunció que perdió contacto con su cohete Starship en su lanzamiento realizado el jueves 6 de marzo.

A través de un comunicado publicado en las redes sociales, indicó que “SpaceX confirma que la etapa superior de la nave Starship para el vuelo 8 se perdió después de perder los motores y el control de la marea unos 20 segundos antes de completar su ascenso”.

De la misma manera, indicaron que pronto iniciarán las investigaciones sobre lo que sucedió en el lanzamiento del cohete Starship.

During Starship's ascent burn, the vehicle experienced a rapid unscheduled disassembly and contact was lost. Our team immediately began coordination with safety officials to implement pre-planned contingency responses.

We will review the data from today's flight test to better…

— SpaceX (@SpaceX) March 7, 2025