York, SC.- Las autoridades del condado York, Carolina del Sur, están tras la pista de un grupo de delincuentes que protagonizaron una ola de robos de vehículos en la comunidad de Lake Wylie. La noche del 23 de febrero, al menos 24 automóviles fueron asaltados.

NEED TO ID: Suspects in Dangerous Car Break-Ins

On Feb. 23rd, over 24 cars were broken into in Lake Wylie. In the video, one suspect is seen opening an unlocked car and stealing the contents, while another stands guard, pointing a firearm at the victim’s camera. #YCSONews (1 of2) pic.twitter.com/ecVKtwGmEt

— York County Sheriff (@YCSO_SC) March 11, 2025