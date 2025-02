Registran el primer fallecido de sarampión en Texas

Texas.- Autoridades de salud de Texas, anunciaron que una personas falleció tras ser contagiada de sarampión por el brote que se originó hace varias semanas.

Medios locales, indicaron que la información fue confirmada por la portavoz del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica de Texas, Melissa Whitfield, quien solamente señaló que falleció la madrugada del miércoles 26 de febrero.

Es de mencionar que las autoridades no informaron sobre la edad del paciente fallecido. Sin embargo, medios locales indicaron que al parecer es un menor de edad que no estaba vacunado.

De la misma manera, el reporte que ha realizado el Departamento de Salud de Texas indica que hasta la noche del martes han contabilizado 124 casos de sarampión en todo el estado.

DSHS continues to track the South Plains measles outbreak. As of today, 124 cases have been identified beginning in late January.

We will continue to post updates on Tuesdays and Fridays if there are new cases to report.

Get additional information here: https://t.co/B3i1tkMbEr pic.twitter.com/LG2g6lbnja

— Texas DSHS (@TexasDSHS) February 25, 2025