Apple revela su nuevo iPhone 16e con inteligencia artificial

New York.- La reconocida empresa tecnológica Apple, anunció su nuevo , iPhone 16e el cual tendrá funciones de inteligencia artificial (IA).

A través de las redes sociales señalaron que este nuevo teléfono está “diseñado para Apple. Inteligente y potenciado por A18, el chip de última generación”.

“Viene equipado con una cámara Fusion de 48 MP, una batería de gran duración y un diseño duradero, destacaron en sus redes sociales.

Meet iPhone 16e, the latest iPhone at the greatest price. Built for Apple

Intelligence and powered by A18, the latest-generation chip, it comes

packed with a 48MP Fusion camera, supersized battery life, and a durable design.

— Apple (@Apple) February 19, 2025