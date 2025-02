Trump detiene fondos federales para la vacunación del Covid-19 en escuelas

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump firmó una orden ejecutiva, que busca detener los fondos federales para las escuelas que requieren la vacunación contra el Covid-19.

Desde el Despacho Oval en la Casa Blanca, Trump, con varios miembros de su gabinete, entre ellos, el secretario de interior, Doug Burgum firmó la orden para eliminar la vacunación.

President Donald J. Trump signs an executive order banning COVID-19 vaccine mandates in schools that receive federal funding.

En este sentido, afirmaron que, tras la nueva orden ejecutiva, los padres serán los que decidirán si sus hijos se vacunen contra el coronavirus.

Por otro lado, el primer mandatario estadunidense, estableció un nuevo consejo de energía, que tendrán como objetivo incrementar la producción nacional de petróleo y gas.

President Trump signs an executive order establishing the National Energy Dominance Council, chaired by @SecretaryBurgum , to unleash American energy dominance pic.twitter.com/ij8iIvGQEm

Al respecto, el secretario de Comercio designado, Howard Lutnick afirmó que «la administración Trump y este presidente se preocupan por los estadounidenses y van a sentir un cambio”.

President Trump knows that these public lands belong to the public — they don’t belong to Washington bureaucrats from the prior administration.

We’re going to make sure that we get a return on investment for the American people. https://t.co/tlKJyMFwVO

— Secretary Doug Burgum (@SecretaryBurgum) February 14, 2025