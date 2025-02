Gobierno de EE.UU. impondrá «aranceles recíprocos»

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impondrá “aranceles recíprocos” a los países que gravan productos estadounidenses.

En rueda de prensa desde la oficina Oval de la Casa Blanca, el mandatario señaló que la medida tiene como objetivo igualar las tarifas que esas naciones aplican a las exportaciones de EE.UU. y con la Unión Europea (UE).

“He decidido que, por razones de justicia, voy a imponer aranceles recíprocos, lo que significa que lo que un país hace pagar a EE.UU., nosotros les cobraremos lo mismo, ni más, ni menos”, afirmó Trump.

De la misma manera, destacó que “todo el mundo se ha aprovechado de EE.UU. y hemos pagado un precio alto por ello. Estados Unidos ha ayudado a muchos países a lo largo de los años con un gran costo financiero. Ahora es el momento de que esos países recuerden lo que hemos hecho por ellos y nos traten de manera justa”.

President Trump: We want businesses to make their products in the USA — and that's what we're trying to do. pic.twitter.com/D7SEVtFFxp

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 13, 2025