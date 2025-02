EE.UU. impondrá aranceles en las importaciones de aluminio y acero

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó dos ordenes ejecutivas para imponer el 25% en aranceles en las importaciones de aluminio y el acero.

A través de un comunicado emitido por la Casa Blanca, señaló que los aranceles serán aplicados a nivel mundial. Además, detalla que no habrá excepciones a ningún país en importaciones de acero y aluminio.

De la misma manera, indicaron que las importaciones de acero y aluminio “amenazan con menoscabar la seguridad nacional”.

Ver más: Trump firma orden ejecutiva y decreta el «Día del golfo de América»

Además, indican en el escrito que los acuerdos vigentes culminan el próximo el 12 de marzo de 2025, por lo que productos mencionados anteriormente serán objeto de los nuevos aranceles.

This is an America First policy that will strengthen American manufacturing, protect workers, safeguard our national security, and help MAKE AMERICA RICH AGAIN. 🇺🇸 pic.twitter.com/zgUhcxXB2g

President Trump signed an executive order imposing 25% tariffs on steel and aluminum.

Al respecto, el primer mandatario, afirmó desde la oficina de la Casa Oval que “Esto es importante, vamos a hacer Estados Unidos rico de nuevo”.

“No habrá excepciones ni exenciones. Y será para todos los países”, afirmó Trump.

Asimismo, destacó que en las próximas cuatro semanas tendrá reuniones para analizar nuevos aranceles. Entre los cuales dio el ejemplo de vehículos, semiconductores o productos farmacéuticos.

President Trump signs a 25% tariff on steel producers UNLESS they make their product in the United States.

"It's time for our great industries to come back to America."

Promises made. Promises kept. pic.twitter.com/d1yzKwTNza

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 10, 2025