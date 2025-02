Charlotte, NC.- La realeza de NASCAR se dirigió a la zona residencial de Charlotte el viernes 7 de febrero por la noche para dar la bienvenida y homenajear a la nueva generación de los mejores pilotos de NASCAR. Los héroes y leyendas del deporte se reunieron en el Salón de la Fama de NASCAR para incorporar formalmente a la estimada generación de 2025 al Salón: los grandes pilotos Ricky Rudd, Carl Edwards y el difunto Ralph Moody.

A Hall of Famer opens up in a memorable way.

Hear Carl Edwards' full #NASCARHOF induction speech. pic.twitter.com/wyEOa0F42z

— NASCAR (@NASCAR) February 8, 2025