Trump reitera su intención de tomar el control de la Franja de Gaza

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump reiteró su intención de tomar el control sobre la Franja de Gaza.

A través de sus redes sociales, señaló que Gaza será «entregado» a EE.UU. por Israel una vez cesen las hostilidades.

«La Franja de Gaza sería entregada por Israel a EE.UU. al concluir los combates. En comunidades mucho más seguras y hermosas, con casas nuevas y modernas», afirmó Trump.

Ver más: Trump firma orden que prohibe a mujeres trans competir en deportes femeninos

De la misma manera, sostuvo que «Estados Unidos, trabajando con grandes equipos de desarrollo de todo el mundo, comenzaría lenta y cuidadosamente la construcción de lo que se convertiría en uno de los proyectos más grandes y espectaculares de su tipo en la Tierra. ¡No se necesitarían soldados estadounidenses! ¡La estabilidad reinaría en la región!».

Por otro lado, durante una rueda de prensa, Donald Trump se refirió sobre la historia de una ciudadana identificada como Noa Argamani, quien fue secuestrada por Hamás el 7 de octubre. «Durante 245 angustiosos días, Noa demostró una fuerza, un coraje y una fe inquebrantables mientras soportaba lo insoportable”.

“Gracia de Dios, fue rescatada por las Fuerzas de Defensa de Israel», afirmó Trump.

Por último, Trump anunció que en las próximas horas firmará una orden ejecutiva para nombrar a la fiscal general Pam Bondi jefa de un grupo de trabajo para erradicar el sesgo anticristiano.

🚨 President Trump announces that he will be signing an Executive Order to make Attorney General Pam Bondi the head of a task force to eradicate anti-Christian bias. pic.twitter.com/IaxhAGuDBZ

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 6, 2025