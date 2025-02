Trump firma orden que prohibe a mujeres trans competir en deportes femeninos

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump cumplió su promesa de campaña, y firmó una orden ejecutiva de prohibir que mujeres transgénero compitan en deportes femeninos.

En una ceremonia desde la Casa Blanca, en donde estuvieron presente deportivas de todas las edades, el primer mandatario firmó la resolución y afirmó que «en unos momentos, firmaré una histórica orden ejecutiva para prohibir que los hombres compitan en deportes femeninos. Ya era hora».

"With this executive order, THE WAR ON WOMEN'S SPORTS IS OVER." –President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/g97jV4eEPW

