Tiroteo en Estocolmo dejó varios muertos

Estocolmo.- Al menos 10 personas fallecieron este martes 4 de febrero en un tiroteo registrado en un centro de enseñanza para adultos en Örebro, a pocos kilómetros de Estocolmo.

A través de varios medios de comunicación se conoció que el sospechoso de la masacre no tenía antecedentes ni tampoco aparente vínculo con grupos terroristas.

Al respecto, el jefe de la policía de Örebro, Roberto Eid Forest, señaló en rueda de prensa que «el autor no es conocido por la policía y no tiene vínculos con ninguna banda. En estos momentos estamos seguros de que no va a haber más atentados. Las escuelas en las que se resguardó a profesores y alumnos han sido evacuadas ya”.

🇸🇪 Tiroteo en escuela de Örebro deja cinco heridos y desata fuerte operativo 🚨Un tiroteo en una escuela de Örebro, en el centro de Suecia, dejó al menos cinco heridos, según la policía local. 🛃Las autoridades pidieron a la población evitar la zona mientras se investiga el… pic.twitter.com/4XnnREKdmJ — El Universal (@El_Universal_Mx) February 4, 2025

Presunto autor no tenía antecedentes penales

De la misma manera, trascendió que el presunto autor del tiroteo tenía 35 años. Además, disponía de una licencia para portar armas y no tenía antecedentes penales.

Ver más:El mundo se prepara para recibir a la Serpiente de Madera

A través de las imágenes de los medios de comunicación se pudo evidenciar gran cantidad de ambulancias y policías en los alrededores de donde se registró el tiroteo.

Por su parte, el primer ministro sueco, Ulf Kristersson a través de su cuenta en la red social X manifestó que se «entristeció enterarme del terrible acto de violencia que tuvo lugar en Örebro. Mis pensamientos están con las víctimas y sus familias».

Det är med sorg jag har fått information om det fruktansvärda våldsdådet i Örebro. Mina tankar är hos de som har drabbats och deras anhöriga. Det är en mycket smärtsam dag för hela Sverige. Mina tankar är också hos alla dem vars vanliga skoldag utbyttes mot skräck. Att vara… — SwedishPM (@SwedishPM) February 4, 2025

Video: Peruanos celebran el Día del Pisco Sour