El mundo se prepara para recibir a la Serpiente de Madera

Pekín.- La comunidad china a nivel mundial se prepara para recibir a la Serpiente de Madera, que según el calendario chino inicia este miércoles 29 de enero.

Y es que en la mayoría de las ciudades del mundo en donde vive la comunidad china celebran estas festividades con grandes fiestas y fuegos artificiales. En el caso de los Estados Unidos, New York y San Francisco, son conocidas por las actividades que realizan este día.

De la misma manera, en Houston y Chicago, realizan un espectáculo único con fuegos artificiales, danzas de leones y gastronomía típica.

Es de mencionar, que los expertos han coincidido que la Serpiente de Madera, combina la sabiduría intuitiva de la serpiente con la energía renovadora de la madera.

Asimismo, destacan que este año promete ser un período lleno de cambios significativos, oportunidades de crecimiento y un enfoque renovado hacia el equilibrio personal y colectivo.

Por otro lado, se conoció que entre las tradiciones para celebrar el nuevo año chino es que el 28 de enero, la víspera del Año Nuevo, se reúnen las familias y se sirven platos con significados auspiciosos.

A guide to Chinese New Year celebrations around the world https://t.co/H4MDfrMdGT

— Chinatown NYC (@ChinatownNYC) January 27, 2025