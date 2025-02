Detienen en Florida a integrantes del Tren de Aragua

Tallahasse.- Miembros de la peligrosa banda delictiva proveniente de Venezuela El Tren de Aragua fueron detenidos por agentes policiales en Tallahasse, Florida.

El procedimiento lo realizó los agentes de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP), junto con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Además, funcionarios Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

This morning, FHP and our federal partners @HSI_HQ and @ICEgov

completed dual operations in Tallahassee, detaining suspected Tren De Aruaga members on suspicion of weapon smuggling conspiracy, criminal gang affiliation, warrants, and illegal entry to the U.S. pic.twitter.com/X5D1P0zLQH

— FLHSMV (@FLHSMV) February 3, 2025