Identifican a tres sospechosos en asesinato de joven de 19 años

Charlotte, NC.- Como resultado de la investigación continua sobre la muerte de Kennedi Aniyah Flora Jones, de 19 años de edad de edad, los detectives de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) identificaron a tres sospechosos en este caso.

Detectives with the Charlotte-Mecklenburg Police Department’s Homicide Unit are conducting a homicide investigation in the 4800 block of Shamrock Drive in the Hickory Grove Division.

