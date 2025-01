Prohíben las transiciones de género para los menores de 19 años

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que tiene como objetivo principal frenar las transiciones de género para los menores de 19 años.

La medida fue titulada «Proteger a los niños de la mutilación química y quirúrgica», la cual prohíbe el acceso a la atención médica de afirmación de género.

Asimismo, en la orden están incluidos los bloqueadores de la pubertad, la terapia hormonal y la cirugía para los menores, que define como aquellos menores de 19 años.

Under the Trump administration, the United States of America will no longer “fund, sponsor, promote, assist, or support the so-called ‘transition’ of a child from one sex to another.” pic.twitter.com/R7uxXA1LBR

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 28, 2025