Gobierno de Trump reitera que «no tolerará la inmigración ilegal»

Washington.- El equipo de prensa de la Casa Blanca de la administración de Donald Trump, realizó su primera rueda de prensa, en la que destacaron principalmente en el problema de migración ilegal.

La portavoz Karoline Leavitt afirmó que Donald Trump “ha enviado un mensaje alto y claro al mundo entero: EE.UU. ya no tolerará la inmigración ilegal, y este presidente espera que todas las naciones de este planeta cooperen con la repatriación de sus ciudadanos”.

. @PressSec : “President Trump is BACK — and the Golden Age of America has most definitely begun.” 🔥 pic.twitter.com/Inhw6x4pZD

“A los ciudadanos extranjeros que estén pensando en intentar entrar ilegalmente a los Estados Unidos, piénsenlo de nuevo. Con este presidente, serán detenidos y deportados todos los días”, afirmó Leavitt.

Por otro lado, durante la conferencia de prensa reveló algunos nombres con las fotos de migrantes irregulares acusados de crímenes que ya han sido arrestados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Mencionó entre ellos a un migrante mexicano que estaba indocumentado en Estados Unidos fue condenado por abuso sexual a un menor. Además, de un hombre proveniente de Honduras que fue condenado por conducta sexual delictiva contra un menor.

REPORTER: ICE arrested 1,179 illegals but half of them have no criminal record.@PressSec: “It's a federal crime… If you are a foreign national who enters the United States illegally, you are by definition a criminal.” pic.twitter.com/JP4lw4p7x3

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 28, 2025