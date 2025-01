Policía de Raleigh identifica al oficial herido, en estado crítico

Raleigh, NC.- El Departamento de Policía de Raleigh identificó al oficial herido como el oficial de primera clase MA Gillick. Gillick se encuentra actualmente en estado crítico y recibe atención «excepcional» del equipo Wake Med.

The Raleigh Police Department identifies the injured officer as First Class Officer M.A. Gillick. Officer Gillick is currently in critical condition & receiving exceptional care from the Wake Med Team.

January 23, 2025