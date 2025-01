La FDA retira cajas de leche por posible contaminación

Washington.- La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) retiró casi 20 mil cajas de leche de Horizon Organic Dairy, LLC debido a un posible deterioro prematuro del producto.

A través de un comunicado, indicaron que el producto fue clasificado como Clase II, lo que implica que el consumo del producto causaría efectos adversos temporales o reversibles para la salud.

Sin embargo, enfatizó que el riesgo de consecuencias graves es reducido.

Explicaron que los productos que fueron retirados fueron los cartones de 8 onzas de leche entera orgánica de Horizon, específicamente en su presentación individual como en paquetes de 12 unidades.

