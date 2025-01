Presentan proyecto de ley que amenaza la ciudadanía por nacimiento

Washington.- El congresista republicano, Brian Babin con el apoyo del gobernador de Texas, Greg Abbot, presentó un proyecto de ley que amenaza el derecho a la ciudadanía por nacimiento, el cual está garantizado por la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

Se conoció que la propuesta tiene como objetivo limitar la ciudadanía automática solo a los nacidos en suelo estadounidense cuyos padres sean ciudadanos, residentes permanentes o miembros activos del ejército.

Ver más: Demandan al gobierno de Trump por negar la ciudadanía a hijos de migrantes

A través de su cuenta en la red social X, el republicano afirmó que” ¡Acabo de presentar la Ley de Ciudadanía por Nacimiento! Este proyecto de ley se basará en la orden ejecutiva del presidente Trump y codificará estas reformas fundamentales en la ley”.

“Es hora de acabar con la explotación de las lagunas legales en nuestro sistema de inmigración” afirmó Babin.

🚨 I just introduced the Birthright Citizenship Act! This bill will build on President Trump’s executive order and codify these critical reforms into law.

It’s time to END the exploitation of loopholes in our immigration system. pic.twitter.com/KfBgc2aggm

— Brian Babin (@RepBrianBabin) January 21, 2025