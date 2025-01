Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su molestia tras un discurso de una obispa en la Catedral Nacional de Washington, quien pidió misericordia con los niños, los inmigrantes y la comunidad LGTBIQ.

La obispa Mariann Edgar Budde, de la Diócesis Episcopal de Washington, en su discurso, habló sobre los decretos firmados contra las personas LGBTIQ y los migrantes, por lo que «le pido que tenga piedad, señor presidente».

Al mismo tiempo, destacó sobre el «miedo» que, según ella, sienten muchas personas en Estados Unidos.

Bishop Mariann Edgar Budde: "The vast majority of immigrants are not criminals. They pay taxes and are good neighbors…may I ask you to have mercy Mr. President on those in our communities whose children fear that their parents will be taken away." pic.twitter.com/iXaHJrPsof

— CSPAN (@cspan) January 21, 2025