Washington.- La tormenta invernal que se ha registrado en los últimos días en diversas ciudades de Estados Unidos ha causado estragos, especialmente en las principales carreteras.

En este sentido, la acumulación de nieves en los estados Texas, Luisiana, Alabama y Florida ha dejado récord sin precedente en los Estados Unidos. Especialmente en la ciudad de Milton en el Panhandle de Florida, donde se registró 22.3 centímetros de nieve, la mayor cantidad jamás documentada en el estado.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) confirmó que la tormenta alcanzó niveles sin precedentes en Florida, el cual se caracteriza por su clima cálido.

Además, las autoridades han señalado que la nevada cubrió ciudades como Pensacola, Tallahassee y Jacksonville, con acumulaciones que oscilaron entre 5 y 20 cm.

With the ongoing cold, many ponds and lakes may have become ice-covered. That doesn't mean it's safe to walk on! Long-periods of extended cold are necessary to create ice thick enough (4+ inches) to support activity. If you don't know, don't go! pic.twitter.com/T2BESI2bvl — National Weather Service (@NWS) January 22, 2025

Otros estados afectados por las fuertes nevadas

De la misma manera, la tormenta cubrió de nieve ciudades en Texas, Luisiana, Mississippi, Alabama y las Carolinas. Mientras, que en New Orleans, la nevada superó los 20 cm.

Además, en Alabama, la tormenta dejó 13.7 cm de nieve, rompiendo el récord de 12.7 cm de 1881. En la ciudad de Camilla, Georgia, se registraron 20 cm.

It's perfect timing for #NationalHotSauceDay as you'll need to bring the heat in order to warm up across much of the country today as dangerously frigid and record low temperatures continue an icy grip on our weather. pic.twitter.com/ZSxIvW0FDJ — National Weather Service (@NWS) January 22, 2025

Por último, las autoridades advirtieron el frío extremo persistirá en los próximos días. Detallaron que en el norte de Florida se esperan temperaturas mínimas de hasta -5 °C, lo que podría originar hielo en las carreteras podría por varios días.

NEW: Florida broke their state snow record from the historic winter storm on Tuesday. New totals are in and Milton received 9.8", more than double the old record of 4" from 1954 (in also Milton). For many areas, this will be a once-in-a-lifetime experience they'll never forget.… pic.twitter.com/f7Q8ftlXiR — Matt Devitt (@MattDevittWX) January 22, 2025

Por lo que alertaron que luego se podría originarse un ciclo de deshielo y recongelación que podría extenderse hasta el fin de semana, incrementando el riesgo de accidentes viales y cortes de electricidad.

Las temperaturas comenzarán a recuperarse gradualmente a partir del sábado 25 de enero, con máximas cercanas a 20 °C en algunas zonas del sur.

FDOT crews have deployed snowplows along I-10 in Santa Rosa County to remove snow and ice from the Blackwater River Bridge. Drivers should give plows and spreaders room to work as the truck may cross the centerline and shoulders during plowing operations. pic.twitter.com/RyHDeKY9qI — FDOT District 3 (@MyFDOT_NWFL) January 21, 2025

It's incredible to think that North Florida is expecting snow, sleet, ice, and extremely cold winds today and tonight! @GovRonDeSantis and @KevinGuthrieFL are already on it—they’ve staged assets and directed assistance to the areas across the state in the forecast. Stay safe! https://t.co/g64uwkuhyT pic.twitter.com/aymgvh6b5M — Casey DeSantis (@CaseyDeSantis) January 21, 2025

