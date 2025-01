Incidentes de las últimas horas en NC por la Nevada

Charlotte, NC.- Carolina del Norte fue escenario de varios accidentes producto de la nevada que azotó al estado en las últimas horas. Desde incidentes de tránsito hasta cambios en los horarios escolares, el estado debió ajustarse al cambio por el clima frío de esta semana.

A las 12:22 a. m. del miércoles 22 de enero, los oficiales de la División Norte del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg fueron llamados a atender un camión con remolque volcado en la I-85 Sur en el Conector Sur de la I-77.

At 12:22 a.m., officers with the Charlotte-Mecklenburg Police Department’s North Division were called to an overturned tractor-trailer on I-85 South at the I-77 South Connector. The trailer was carrying cattle when it overturned. The animals were contained in the trailer and the… https://t.co/sRUghUjRSk

— CMPD News (@CMPD) January 21, 2025