Investidura de Trump se realizará en el interior del Capitolio

Washington.- Tras las bajas temperaturas registradas en Washington, el presidente electo Donald Trump anunció que la ceremonia de investidura se realizará en el interior del Capitolio.

A través de un comunicado publicado en su red social Truth Social, señaló que “he ordenado que el discurso de investidura, junto con las oraciones y otros discursos, se celebren en la rotonda del Capitolio de Estados Unidos, como hizo Ronald Reagan en 1985 también por el clima extremadamente frío”.

En este sentido, medios locales, indicaron que el discurso de Trump se realizará en la rotonda del Capitolio, ubicada justo debajo de la cúpula del edificio, que conecta el Senado y la Cámara de Representantes y posee un gran valor simbólico.

