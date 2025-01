Biden conmutó a dos mil 500 penas a condenados por drogas

Washington.- A tan solo pocos días de dejar la Casa Blanca, el presidente saliente Joe Biden conmutó a 2.500 penas de condenados por delitos de drogas no violentos.

A través de un comunicado, el demócrata sostuvo que la medida es un “paso importante para corregir errores históricos, corregir disparidades en las condenas y ofrecer a personas que lo merezcan la oportunidad de volver con sus familias”.

“Con esta medida, he concedido más indultos y conmutaciones individuales que ningún otro presidente en la historia de Estados Unidos”, destacó.

Today, I'm commuting the sentences of nearly 2,500 people convicted of non-violent drug offenses.

This is an important step toward righting historic wrongs and providing deserving individuals the opportunity to return to their communities after far too much time behind bars. pic.twitter.com/q7mtuyWKl2

— President Biden (@POTUS) January 17, 2025