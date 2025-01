Biden advirtió que en EE.UU. se está «gestando una oligarquía»

Washington.- A juicio del presidente saliente, Joe Biden, en Estados Unidos se “está gestando una oligarquía” con la llegada del republicano Donald Trump a la Casa Blanca.

Sus declaraciones las ofreció en su discurso de despedida en la que manifestó su preocupación por la “peligrosa concentración de poder en manos de unos pocos individuos ultrarricos”.

“En estos momentos, se está gestando una oligarquía en Estados Unidos construida sobre una concentración extrema de riqueza, poder e influencia”, afirmó el demócrata.

De la misma manera, sostuvo que esta oligarquía emergente “amenaza directamente nuestra democracia, los derechos y libertades fundamentales, y la igualdad de oportunidades para que todos puedan avanzar”.

En este sentido, alertó que “si el abuso de ese poder no se detiene ahora, las consecuencias serán graves”.

The Statue of Liberty is an enduring symbol of the soul of our nation – a soul shaped by the forces that bring us together, and by forces that pull us apart.

And yet, through good times and tough times we have withstood it all. pic.twitter.com/hcQnimz5w8

— President Biden (@POTUS) January 16, 2025