Actualizan guía para peticiones de exención por interés nacional EB-2

Washington.- El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) actualizó su guía de políticas para que los usuarios puedan saber sobre la evaluación para la elegibilidad de las peticiones de exención por interés nacional EB-2

A través de un comunicado emitido en su página web, señaló que un empleador presenta una petición EB-2 utilizando el Formulario I-140, Petición de inmigrante para trabajadores extranjeros, después de obtener una certificación laboral del Departamento de Trabajo.

Sin embargo, destacó que USCIS puede eximir el requisito de una oferta de trabajo y, por lo tanto, la certificación laboral si es en interés de los Estados Unidos. Además, las personas que buscan una NIW pueden presentar una petición en su propio nombre.

January 15, 2025