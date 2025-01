Trump y Biden se pronuncian sobre el cese del fuego entre Israel y Hamas

Washington.- El presidente saliente de los Estados Unidos, Joe Biden y el mandatario electo, Donald Trump se pronunciaron sobre el cese del fuego entre Israel y Hamas, la tarde del miércoles 15 de enero.

En rueda de prensa, el mandatario saliente, señaló que «es una muy buena tarde, porque por fin puedo anunciar que se alcanzó un alto el fuego y un acuerdo sobre rehenes entre Israel y Hamas después de más de 15 meses de conflicto que comenzó con la brutal masacre de Hezbollah el 7 de octubre».

Join me as I deliver remarks on the ceasefire and hostage release deal between Israel and Hamas. https://t.co/FrHGXb8nDi

En compañía de la vicepresidenta Kamala Harris y el secretario de Estado Antony Blinken, destacó que «más de 15 meses de terror para los rehenes, sus familias, el pueblo israelí. Más de 15 meses de sufrimiento para el pueblo inocente de Gaza. Los combates en Gaza cesarán. Y pronto los rehenes volverán a casa con sus familias».

Ver más: Israel y Hamas pactan un alto al fuego y la liberación de rehenes

De la misma manera, Biden confirmó que “los estadounidenses también formarán parte de esa liberación de rehenes en la fase uno”.

Mientras que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que asumirá el poder el 20 de enero, afirmó en sus redes sociales “tenemos un acuerdo para los rehenes en Oriente Medio. Serán liberados en breve. ¡Gracias!”.

Además, destacó que “este épico acuerdo de alto el fuego” ocurrió gracias a su victoria electoral”. Al mismo tiempo, destacó que “buscará la paz y negociará acuerdos para garantizar la seguridad de todos los estadounidenses”.

De la misma manera, afirmó que trabajará “estrechamente con Israel para garantizar que Gaza nunca vuelva a convertirse en un refugio para los terroristas”.

“Hemos logrado mucho sin siquiera estar en la Casa Blanca todavía. Imagínense todas las cosas maravillosas que sucederán cuando regrese a la Casa Blanca”, culminó el republicano.

Pathetic little man Donald Trump continues to try to take credit for the ceasefire deal between Israel and Hamas that he didn't negotiate and MAGA is clapping like seals.

Thank you, President Biden for getting it done.

👏👏👏👏👏👏👏 pic.twitter.com/DP2DCQ8kc3

— Art Candee 🍿🥤 (@ArtCandee) January 15, 2025