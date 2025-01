Shawn Gibbs anuncia su equipo técnico

Greensboro, NC.- El entrenador en jefe de North Carolina A&T, Shawn Gibbs, anunció su cuerpo técnico el lunes 13 de enero, con sus coordinadores ofensivos y defensivos siendo nombres y caras familiares para los A&T Aggies.

Denzel Jones, egresado de A&T, regresa a Aggieland como coordinador defensivo de Gibbs. El ex mariscal de campo de Howard, Greg McGhee, será el coordinador ofensivo de A&T.

Gibbs traerá a varios entrenadores de equipos anteriores de A&T, incluido el entrenador de línea ofensiva Ron Mattes , el entrenador de receptores abiertos Nate Poole , el entrenador de corredores Keith Henry , el entrenador de apoyadores externos Terry Lantz, el entrenador de alas cerradas Stephen Barnette y el entrenador asistente de apoyadores Alex Purviance .

El entrenador de backs defensivos Tony McRae, uno de los mejores jugadores defensivos y de equipos especiales en la historia del programa de fútbol, ​​es otro rostro y nombre familiar en el personal. El entrenador de línea defensiva OC Williams II completa el cuerpo técnico. Además, Gibbs anunció a Theric Holt como su director de operaciones de fútbol.

«Estoy entusiasmado con el personal que hemos reunido aquí», dijo Gibbs. «Contamos con varios jugadores que tienen vínculos con A&T y han logrado muchas cosas como jugadores y entrenadores en el mundo de las HBCU y en el ámbito profesional como jugadores».

Jones jugó fútbol americano en A&T de 2012 a 2015, ganando honores de MVP defensivo en el Celebration Bowl inaugural en 2015. Después de pasar tres temporadas como coordinador defensivo de Gibbs en la División II de Fort Valley State University (FVSU), regresa a su alma mater.

Durante las dos temporadas anteriores, FVSU tuvo la defensa terrestre número uno en la Conferencia Atlética Intercolegial del Sur (SIAC). La temporada pasada, los Wildcats tuvieron la mejor defensa terrestre y la mejor defensa total del país. Antes de entrenar con Gibbs en FVSU, se desempeñó como entrenador de apoyadores internos de A&T de 2018 a 2022 con Sam Washington.

Además de sus funciones de coordinador defensivo, Jones también se desempeñará como entrenador de apoyadores de los Aggies.

Algunos Aggies seguramente recordarán a McGhee de sus días como jugador como mariscal de campo titular de la Universidad Howard. McGhee es uno de los mejores jugadores ofensivos en la historia de Howard y, sin lugar a dudas, uno de los mejores talentos ofensivos que la Conferencia Atlética del Medio Oriente (MEAC) ha producido hasta ahora en el siglo XXI.

McGhee ganó el premio al jugador ofensivo del año de la MEAC en 2013 y 2014, compartiendo el honor con la leyenda de los Aggies Tarik Cohen en 2014. Pasó las dos temporadas anteriores en Howard como entrenador de mariscal de campo y coordinador del juego aéreo del programa. Entrenó a mariscales de campo en la Universidad West Liberty de 2020 a 2022, y obtuvo un ascenso a coordinador ofensivo en 2022.

Fue titular durante cuatro años en Howard, de 2011 a 2014, y ganó el premio al novato del año de la MEAC en 2011. Todavía se ubica como el líder de todos los tiempos de la escuela y de la MEAC en yardas totales y pases completos. Después de su carrera universitaria, jugó profesionalmente para la Canadian Football League (CFL) y la Arena Football League. En 2024, fue incluido en el Salón de la Fama de la Universidad Howard.

Lee también: Jugadores y cuerpo técnico de Charlotte Knights honran a oficiales caídos

Además de sus funciones de coordinador ofensivo, McGhee entrenará a los mariscales de campo.

Mattes regresará para su décima temporada como entrenador de la línea ofensiva de los Aggies. En A&T, entrenó a algunos de los mejores linieros ofensivos en la historia del programa, incluido el actual tackle ofensivo de los Atlanta Falcons, Brandon Parker. También entrenó al liniero ofensivo del año 2018 de la MEAC, Micah Shaw, al liniero ofensivo del año 2019 de la MEAC, Marcus Pettiford, y al All-American de pretemporada 2020, Dacquari Wilson. En 2022, los cinco linieros ofensivos titulares de A&T obtuvieron un galardón All-Big South Conference.

Poole ha entrenado receptores abiertos en A&T desde 2020 y ha desarrollado algunos receptores talentosos, incluidos Zachary Leslie, una selección All-Big South, Taymon Cooke, quien recibió una prueba en la NFL, y Ger-Cari Caldwell , quien lideró a los Aggies en yardas recibidas y recepciones la temporada pasada.

Los Aggies abren la temporada el sábado 30 de agosto en Tennessee State.

Video: Expedición Qatar 2022 , análisis, reportajes y entrevistas de expertos en deportes aquí 👇🏽👇🏽