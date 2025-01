En Florida prohibirían a migrantes indocumentados el acceso a universidades

Miami.- El legislador de Florida Randy Fine, presentó un proyecto que busca prohibir a algunas universidades y escuelas públicas admitir a migrantes que no tienen documentos para residir legalmente en Estados Unidos.

Fine quien postuló para un escaño en el Congreso en sustitución del representante Mike Waltz, elegido por Trump como asesor de seguridad nacional, quien afirmó que «¿es justo permitir que un inmigrante ilegal ocupe un lugar que podría ser ocupado por un floridano o un estadounidense? Yo diría que no”.

En este sentido, el legislador republicano en su cuenta en la red social X destacó el apoyo del proyecto, por el gobernador de Florida, Ron DeSantis. “está siguiendo mi ejemplo y apoyando mi proyecto de ley para poner fin a la matrícula universitaria estatal para inmigrantes ilegales”.

“Al menos uno de los proyectos de ley que dice que quiere que se trate en una sesión especial ya está redactado”, afirmó Fine.

Glad @GovRonDeSantis is following my lead and getting behind my bill to end in-state tuition for illegals. At least one of the bills he says he wants handled at a special session is actually drafted…

— Senator Randy Fine (@VoteRandyFine) January 15, 2025