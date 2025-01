DeSantis convoca sesión legislativa por crisis migratoria

Miami.- El gobernador de Florida, Ron DeSantis anunció una sesión legislativa especial con el objetivo principal de abordar la crisis migratoria que afecta al estado y al país.

En rueda de prensa, indicó que la sesión a la legislatura fue convocada para el 27 de enero. Además, destacó que el presidente electo, Trump hará cambios importantes en la política de inmigración y que el estado necesita tomar medidas para ayudar a llevarlos a cabo.

De la misma manera, DeSantis afirmó que su administración busca garantizar que Florida esté lista ante las políticas federales sobre inmigración ilegal que la administración Trump planea implementar.

Today, I called for a special session of the Florida legislature the week of January 27 to prepare Florida to lead on the Trump Administration’s deportation program. We will allocate resources and ensure state and local officials in Florida are supporting these efforts.



