Costco retiró medicamentos para la gripe por posible contaminación

Washington.- Un medicamento para los refriados y la gripe de la marca Kirkland Signature, fueron retirados, debido a que podrían estar contaminados.

Así lo dio a conocer un comunicado, por el establecimiento Costco, que detalló que los medicamentos para la gripe que fueron retirados, fueron los que se vendieron entre el 30 de octubre y el 30 de noviembre de 2024.

Asimismo, se conoció que los medicamentos tienen con los códigos de lote específico P140082. Además, fueron comercializados mayormente en sucursales del medio oeste y el sureste de Estados Unidos.

Además, en el escrito emitido por LNK International, Inc., empresa farmacéutica encargada de la producción del medicamento, detalló que hubo un lote en particular que fue rechazado por una posible contaminación de un material que aún no se identificó.

Costco, in an advisory, said some Kirkland Signature brand's "Severe Cold and Flu Plus Congestion" medication was being recalled "out of caution." https://t.co/Y3Np15gHhE

— Stevens Point Journal (@StevensPointJrl) January 6, 2025